"Для меня честь снова сыграть против тебя", – игрок Динамо поздравил Роналду с переходом
Источник:Инстаграмм Жерсона Родиргеса
Игрок Динамо Киев Жерсон Родригес доволен трансфером Криштиану Роналду в Аль-Наср. Люксембургский легионер горит желанием снова попробовать свои силы на фоне звездного футболиста.
Жерсон Родригез на правах аренды выступает за Аль-Вехду из Саудовской Аравии. Люксембургский игрок ждет встречи с Аль-Насром, к которому только присоединился Криштиану Роналду.
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Жерсон у себя в социальных сетях кратко и ясно описал свои впечатления от перехода Роналду:
Добро пожаловать, Криштиану! Для меня большая честь снова играть против тебя. Поздравляю с новым подписанием, – написал Родригез.
Фразу "опять сыграть" Жерсон подкрепил своим общим фото с Роналду. Фотография сделана из матча между сборными Португалии и Люксембурга, где команды соревновались за право выйти на Евро-2022.
Жерсона в этом сезоне ждет только один матч против Аль-Насра. Аль-Вахда, за которую выступает Родригез, уже сыграла с клубом Роналду в рамках первого тура профессиональной лиги Саудовской Аравии. Тогда команда арендованного люксембуржца уступила со счетом 1:0.
Аренды Жерсона:
Из-за своего непростого характера талантливый Жерсон, всех очаровавший своей игрой против сборной Украины, не закрепился в основе Динамо.
- в 2020 году Жерсон отправился в аренду в турецкий Анкарагюдж.
- в 2021 году Родригеза арендовали во французском Труа.
- в 2022 году Жерсон снова отправился в Турцию, на этот раз в Эюспор.
- в том же 2022 году Родригза арендовала Аль-Вахда из Саудовской Аравии, где он получит шанс сыграть против Роналду.