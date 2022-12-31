"Для меня честь снова сыграть против тебя", – игрок Динамо поздравил Роналду с переходом

Игрок Динамо Киев Жерсон Родригес доволен трансфером Криштиану Роналду в Аль-Наср. Люксембургский легионер горит желанием снова попробовать свои силы на фоне звездного футболиста.

Жерсон Родригез на правах аренды выступает за Аль-Вехду из Саудовской Аравии. Люксембургский игрок ждет встречи с Аль-Насром, к которому только присоединился Криштиану Роналду.

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Жерсон у себя в социальных сетях кратко и ясно описал свои впечатления от перехода Роналду:

Добро пожаловать, Криштиану! Для меня большая честь снова играть против тебя. Поздравляю с новым подписанием, – написал Родригез.

Фразу "опять сыграть" Жерсон подкрепил своим общим фото с Роналду. Фотография сделана из матча между сборными Португалии и Люксембурга, где команды соревновались за право выйти на Евро-2022.

Жерсона в этом сезоне ждет только один матч против Аль-Насра. Аль-Вахда, за которую выступает Родригез, уже сыграла с клубом Роналду в рамках первого тура профессиональной лиги Саудовской Аравии. Тогда команда арендованного люксембуржца уступила со счетом 1:0.

Аренды Жерсона:

Из-за своего непростого характера талантливый Жерсон, всех очаровавший своей игрой против сборной Украины, не закрепился в основе Динамо.