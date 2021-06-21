Жены футболистов сборной Украины очаровали нарядами перед игрой с Австрией: фото

21 июня 2021 , 17:46
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Источник:

24 канал

Футболисты сборной Украины встретятся с Австрией на Евро-2020 в особой атмосфере. Игроков нашей команды в Бухаресте поддержат их жены.

Очаровательные жены футболистов перед матчем Евро

В Бухарест поддержать украинскую команду приехали Маргарита Степаненко, Юлия Кривцова, Юлия Пятова, Анна Матвиенко и Кристина Яремчук.

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Жены футболистов сборной Украины прибыли в Бухарест в ярких сарафанах с вышивкой и патриотическими цветами.


Фото инстаграм Юлии Кривцовой


Фото инстаграм Юлии Кривцовой


Фото инстаграм Маргариты Степаненко


Фото инстаграм Юлии Кривцовой

Украина – Австрия: что известно

  • Команды встретятся в Бухаресте на "Национальном стадионе" в рамках 3-го тура группы C. Поединок начнется в 19:00.
  • Украине достаточно ничьей, чтобы занять второе место и сыграть в 1/8 финала против Италии. Если Украина проиграет, то займет третью строчку и может покинуть Евро.
Автор: Юрій Семенюк