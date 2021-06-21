Жены футболистов сборной Украины очаровали нарядами перед игрой с Австрией: фото

Футболисты сборной Украины встретятся с Австрией на Евро-2020 в особой атмосфере. Игроков нашей команды в Бухаресте поддержат их жены.
Очаровательные жены футболистов перед матчем Евро
В Бухарест поддержать украинскую команду приехали Маргарита Степаненко, Юлия Кривцова, Юлия Пятова, Анна Матвиенко и Кристина Яремчук.
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Жены футболистов сборной Украины прибыли в Бухарест в ярких сарафанах с вышивкой и патриотическими цветами.
Фото инстаграм Юлии Кривцовой
Фото инстаграм Юлии Кривцовой
Фото инстаграм Маргариты Степаненко
Фото инстаграм Юлии Кривцовой
Украина – Австрия: что известно
- Команды встретятся в Бухаресте на "Национальном стадионе" в рамках 3-го тура группы C. Поединок начнется в 19:00.
- Украине достаточно ничьей, чтобы занять второе место и сыграть в 1/8 финала против Италии. Если Украина проиграет, то займет третью строчку и может покинуть Евро.