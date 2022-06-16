Женская сборная Украины досадно проиграла грозной Италии в процессе подготовки к Евро-2022 по фу

В среду, 15 июня, женская сборная Украины по футзалу провела первый контрольный спарринг в процессе подготовки к Евро-2022. Соперником «сине-желтых» была топовая сборная мира – Италия.

Италия – Украина 2:1

Голы: Бутима, 23, Борхес, 37 – Титова, 20, (п)

Поединок наша главная команда начала в интересном составе. Место в рамке ворот заняла Анастасия Терех, среди универсалов вышли Юлия Форсюк, выведшая команду с капитанской повязкой, Ирина Дубицкая, Александра Скибина и Ксения Гриценко, сообщает 24 канал.

Читайте также Капитан сборной Украины рассказал, как заминированной дорогой выбирался из-под обстрелов в Херсоне

Матч начался с удара по центру ворот от Форсюка. Дальше интересными в атаке были итальянки. Несколько раз удачно на опережение играла украинская голкиперка, не позволившая мячу влететь в ее владение.

Италия на правах хозяйки больше владела мячом. Но украинки плотно размещались на своей части площадки и Терех демонстрировала свое мастерство в рамке ворот.

Открыть счет в матче могли Еременко. Кристина в упор расстреливала ворота "скуадра адзурри" после острой передачи от Кирильчука. Но голкипер Италии продемонстрировал чудеса реакции на линии ворот.

В конце первого тайма подопечные Олега Шайтанова забили гол в раздевалку. Еременко после борьбы оказалась на паркете. Судья мгновенно указал на фол – пенальти, ведь фол был в штрафной хозяек.

Пенальти взялась исполнять опытная Титова и мощным ударом по центру ворот размочила нули на табло – 0:1.

Сборные пошли отдыхать с минимальным преимуществом в счете гостей.



Италия – Украина / Фото АФУ

Перерыв больше пошел на пользу хозяйкам, еще больше начали штурмовать ворота украинок. Наши девушки действовали вторым номером. Терех то и дело становилась настоящим ужасом для убивших итальянок. Бутима замкнула зрячий прострел от Белли. Итальянки сравнили цифры на табло – 1:1.

Ренатинья могли увеличить преимущество хозяек, но Терех действовала надежно. Почти весь второй тайм хозяйки атаковали украинские ворота. Такая активность была вознаграждена голом. Свою фамилию в протокол матча записала Борджес – 2:1.

Украинки могли поймать соперниц на контратаке, но мяч из-под ног Воловенко в последний момент выбила соперница.

На последних минутах Шайтанов решил сыграть с пятой полевой. Терех сошла с ворот, а на поле вышли Дубицкая. В одном из моментов Ирина даже спасла свои владения, бросившись под мощный выстрел.

К сожалению, даже игра с пятой полевой не позволила украинкам сравнять счет – 2:1, победа Италии. Как для первого товарищеского матча наши девушки выглядели неплохо, учитывая психологическое состояние, вызванное войной в Украине.