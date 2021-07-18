Женская команда Шахтера в своем первом матче в истории разгромила соперников со счетом 16:0
Источник:24 канал
В воскресенье, 18 июля, женская команда донецкого Шахтера сыграла первый из двух запланированных на сборе спаррингов. Команда встречалась с киевской Еднисть и одержала победу со счетом 16:0.
Шахтер – Еднисть 16:0
Это был первый матч в истории женской команды донецкого клуба, а первый мяч забила Вероника Кожухарь.
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В целом в этом матче она записала в свой актив шесть голов, оформив секста-трик.
Отметим, что в поединке использовались обратные замены. Также добавим, что футболистки играли в недавно представленной новой форме от Puma.
Женская команда Шахтера продолжает готовиться к сезону. Первый официальный матч "горняки" проведут 15 августа против Багиры.
Шахтер – Еднисть видео матча