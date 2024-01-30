Жена Усика показала архивные фотографии еще во время беременности
Источник:инстаграмм Екатерины Усик
У украинского боксера Александра Усика родилась дочь. Он в четвертый раз стал отцом.
Его жена Екатерина впервые опубликовала пост в инстаграмме после рождения девочки, которую назвали Марией. Она показала архивные фотографии еще во время беременности.
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Жена Усика показала милые фото
Большое спасибо за приветствие. Так приятно. Много теплых слов. Я тоже желаю всем мира и детишек. А еще я еще раз делаю вывод, что горжусь своей страной людьми и нашими врачами.
написала она.
Отметим, что о том, что Усик в четвертый раз стал отцом, сообщил украинский ведущий Слава Демин. Он рассказал об этом 29 января. Когда точно родилась у боксера дочь неизвестно.
По словам ведущего, девочка родилась с весом почти 5 килограммов и ростом 58 сантиметров. Она появилась на свет в одном из киевских роддомов.
Демин добавил, что сыны Усика живут вместе со своей бабушкой за границей, а его дочь осталась в Киеве с матерью.К словуУсик вместе с женой также воспитывают дочь Елизавета и сыновей Кирилла и Михаила.