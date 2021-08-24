А как же Днепр: сын Коломойского нашел себе новый клуб

Защитник Грегори Коломойский проведет следующий сезон в клубе Соник-Пунтамика, выступающем в элитном дивизионе чемпионата Хорватии.

Соглашение с баскетболистом рассчитано на один год.

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В сезоне-2020/21 Соник-Пунтамика стал пятым в чемпионате Хорватии, проиграв в четвертьфинале плей-офф Горице со счетом 0:2.

Что известно о карьере Коломойского