А как же Днепр: сын Коломойского нашел себе новый клуб
24 августа 2021 , 11:06Читати новину українською
Источник:БК Соник-Пунтамика
Защитник Грегори Коломойский проведет следующий сезон в клубе Соник-Пунтамика, выступающем в элитном дивизионе чемпионата Хорватии.
Соглашение с баскетболистом рассчитано на один год.
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В сезоне-2020/21 Соник-Пунтамика стал пятым в чемпионате Хорватии, проиграв в четвертьфинале плей-офф Горице со счетом 0:2.
Что известно о карьере Коломойского
- Коломойский последние два сезона провел в Днепре. В составе этого клуба он стал чемпионом Украины (2020).
- До этого он играл за израильский клуб Маккаби (Ришон), а в NCAA находился в университете Кливленд Стейт.