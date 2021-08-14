Подумал, что надо станцевать, – Беленюк рассказал о гопаке после выигранного "золота"

Единственный украинский чемпион Олимпийских игр-2020 Жан Беленюк эффектно отпраздновал получение "золота" в Токио. Украинский борец после победы станцевал гопак.

Беленююк: Если бы не станцевал, то не выполнил бы обещание

Перед Играми в Токио украинский борец пообещал, что станцует гопак в случае победы. У Беленюка настолько зашкаливали эмоции после победы, что он чуть не забыл об обещании.

Достойно внимания В Украине ответили российской пропагандистке Скабеевой на истерику из-за гопака Беленюка

Если честно, я забыл, что обещал его станцевать. Но когда мне дали знамя, я бегу и думаю: "Блин, я же гопак могу исполнить! Надо станцевать". Потом уже понял, что если бы не станцевал, то не выполнил бы обещание, которое давал после Чемпионата мира,

– рассказал Жан.

Как это часто бывает, победу украинского спортсмена не оставили без внимания в России. Российская пропагандистка Ольга Скабеева на прокремлевском канале назвала победный гопак Жана "москальской присядкой".

После Олимпиады Беленюк нашел достойный ответ российской пропагандистке.

"Мне интересно посмотреть, а какая Родина у Скабеевой? Это люди без роду и без племени, которых только одно мотивирует – нести откровенную чушь. Честно говоря, комментировать то, что говорит Скабеева, считаю позорным для себя", – резюмировал Беленюк.