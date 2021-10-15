Жан Беленюк и Дарья Белодед будут судить конкурс Мисс Украина Вселенная
15 октября 2021 , 12:23Читати новину українською
Гранд финал конкурса Мисс Украина Вселенная 2021 состоится 15 октября. В жюри этого конкурса пригласили и известных спортсменов.
Среди жюри конкурса будут двое призеров Олимпиады-2020 – дзюдоистка Дарья Белодед и борец Жан Беленюк. А также Ольга Компаниец, которая является двукратной чемпионкой мира WBPF (World Bodybuilding and Physique Federation) в категории фитнес-бикини Model Physique.
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Перед конкурсом Компаниец провела с девушками мотивационную встречу и тренировки.
"Мисс Украина 2021": что известно
- В этом году условия конкурса изменились и стали более жесткими. У участниц не должно быть татуировок, увеличенных губ, имплантов, наращенных волос и не предоставлять эскорт-услуг. Из-за этих изменений организаторам было трудно найти участниц.
- 16 сентября было представлено 25 финалисток конкурса.
- Финальное шоу красоты состоится 15 октября (перед этой датой проведение финала было 21 октября). Победительница и самая красивая украинка получит корону стоимостью 3 миллиона долларов.