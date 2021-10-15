Жан Беленюк и Дарья Белодед будут судить конкурс Мисс Украина Вселенная

Гранд финал конкурса Мисс Украина Вселенная 2021 состоится 15 октября. В жюри этого конкурса пригласили и известных спортсменов.

Среди жюри конкурса будут двое призеров Олимпиады-2020 – дзюдоистка Дарья Белодед и борец Жан Беленюк. А также Ольга Компаниец, которая является двукратной чемпионкой мира WBPF (World Bodybuilding and Physique Federation) в категории фитнес-бикини Model Physique.

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Перед конкурсом Компаниец провела с девушками мотивационную встречу и тренировки.

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