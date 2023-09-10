Кровь футболистов сборной Марокко спасает жизнь пострадавших от мощного землетрясения

Сразу несколько футбольных звезд объединились вокруг страшной беды граждан Марокко. Вечером 8 сентября несколько провинций этой африканской страны потряс мощное землетрясение.

Уже погибли более двух тысяч жителей, столько же пострадали от землетрясения магнитудой 6,8 балла по шкале Рихтера. К сожалению, это число может возрасти, ведь поисковые работы продолжаются. Звезды спорта протянули руку помощи чудом выжившим, но потерявшим свои дома.

К теме Роналду предоставил свою роскошную гостиницу пострадавшим от ужасного землетрясения в Марокко.

Футболисты не остались в стороне от беды

Футболисты сборной Марокко, которые должны были провести игру отбора на Кубок африканских наций против Либерии, сразу же уехали сдать кровь, которая спасет жизнь не одному пострадавшему в результате ужасного землетрясения.

Следует отметить, что среди них была и главная звезда сборной Ашрафа Хакими.

Игроки сборной Марокко сдали кровь для пострадавших: смотрите видео

Напомним, что в стороне от беды марокканцев не оставив звездный футболист Аль-Насра и сборной Португалии Криштиану Роналду. Нападающий превратил свой 4-звездочный отель "Pestana CR7" в Марракеше, которому досталось больше всего, в убежище для пострадавших от землетрясения.

В последний раз марокканцы становились жертвами столь мощного землетрясения еще в далеком 2004 году. Тогда его магнитуда была 6,3 балла по шкале Рихтера.