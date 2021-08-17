Зеленский встретился с боксером Хижняком и наградил его медалью

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с украинскими олимпийцами и их тренерами. Серебряному призеру Олимпиады-2020 в Токио Александру Хижняку на этой встрече он вручил медаль.

Александр Хижняк стал единственным из украинских боксеров, кто получил медаль на Олимпиаде-2020. Он завоевал серебряную награду, лишь в финале уступил кубинскому боксеру.

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Во время встречи в офисе Президента Александр Хижняк получил медаль "За заслуги" I степени. Тренирует боксера его отец Александр Хижняк. Он тоже получил награду – медаль "За заслуги" II степени.

Главный тренер сборной Украины по боксу Леонид Лоивский за свою работу получил медаль "За заслуги" III степени.

Напомним, на Олимпиаде в Токио-2020 сборная Украины завоевала 19 медалей – одну золотую, шесть серебряных и 12 бронзовых наград.