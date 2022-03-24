Здесь их ждет смерть, – Беседин о российских оккупантах

Нападающий Динамо Артем Беседин поделился мнениями о ситуации сборной Украины в квалификации на чемпионат мира-2022. Он не сомневается в победе команды.

"Мы 100% пройдем на чемпионат мира"

Беседин рассказал о поддержке наставника сборной Александра Петракова. Тренер постоянно на связи со своими подопечными.

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"Александр Васильевич очень переживает и часто звонит по телефону футболистам. Он настаивает на том, чтобы мы по возможности тренировались, как и где это только возможно. Он очень волнуется за будущие матчи. Интересуется, кто в какой форме и чем занимается. Поэтому ребятам, которые выехали за границу, лучше бы найти команды, чтобы можно было тренироваться и играть в футбол", – сказал футболист.

Артем не сомневается, что наша команда победит в отборочных матчах и поедет на чемпионат мира-2022.

Мы 100% пройдем на чемпионат мира. Я знаю украинских игроков и какой у нас всех характер. Я уверен, что мы будем играть и поедем в Катар, а на ЧМ очень хорошо себя покажем.

– подчеркнул нападающий.

"Приятно смотреть на наших украинских футболистов, которые играют в Европе. Андрей Ярмоленко, Рома Яремчук, Саня Зинченко показывают на футбольном поле, кто такие украинцы, и поддерживают свою страну. В своих соцсетях они показывают всему происходящему миру. Они также делают очень важное и большое дело", – отметил Артем.

"Здесь их ждет смерть"

Также футболист вспомнил случай на российском телевидении, где не показали ни одну украинскую символику во время трансляции матча Лиги Европы.

"Смешно смотреть, как российские каналы транслировали матч, когда Ярмоленко забил решающий гол в Лиге Европы. От него сразу отводили камеру, показывали каких болельщиков, а не его эмоции. Это очень дешево. За такие вещи им должно быть очень стыдно", – признался игрок "сине-желтых".

Мы их всех накажем – на футбольном поле и у себя дома в Украине. Хочется сказать им – не отправляйте к нам своих военных. Матери любыми способами должны удержать своих детей на дому и не пускать в Украину. Здесь их ждет смерть. Я верю, что мы защитим свою страну, все у нас будет хорошо,

– добавил Беседин.

24 марта сборная Украины должна сыграть в стыковом матче плей-офф против команды Шотландии. Однако из-за войны этого матча перенесли на июнь.