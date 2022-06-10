Сборная Украины потеряла основного полузащитника на июньские матчи Лиги наций

11 июня сборную Украины ожидает поединок против Армении. Перед игрой "сине-желтые" понесли кадровые потери.

Степаненко: И когда-нибудь чемпионат мира проведут в Украине

В следующих двух июньских поединках – против Армении (11 июня) и Ирландии (14 июня) не сыграет полузащитник Тарас Степаненко. Футболист сыграл в двух матчах плей-офф за выход на чемпионат мира-2022.

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Однако на стартовый поединок Лиги наций-2022/2023 против Ирландии Тарас не попал в заявку на матч из-за ушиба фаланги мизинца ступни.

Полузащитник в своих соцсетях рассказал, что не сможет поучаствовать в следующих матчах Лиги наций.

К сожалению, я не смогу помочь сборной в матчах с Арменией и Ирландией. Поэтому для меня этот сезон завершен. Ментально – самый трудный сезон в моей жизни. И это очень тяжелый опыт, который позволяет сделать выводы и быть сильнее. Все будет хорошо. Продолжение следует... Слава Украине!,

– сообщил футболист.

Также Степаненко поделился с болельщиками эмоциями от отборочных матчей плей-офф отбора на чемпионат мира-2022.

"Последние месяцы все мои мысли о Победе в войне и попадании на чемпионат мира. Но эти мечты были связаны друг с другом крепкой связью, которая была у меня в сердце и грел душу. Попасть в Катар - цель, которая была так близко, что мы почти сумели ее прикоснуться, почувствовать запах победы и подарить самое важное – улыбку и невероятные положительные эмоции для украинцев.

Сильные люди создают свой характер, а украинцы – очень сильная нация. Теперь это знают по всему миру. И в войне мы обязательно победим, все вместе. И когда чемпионат мира проведут в Украине, я в этом не сомневаюсь", – подчеркнул игрок.

Заменить полузащитника в следующих поединках Украины могут Сергей Сидорчук и Даниил Игнатенко, вызванный последним в национальную команду.

Матч Украина – Армения состоится в субботу, 11 июня. Поединок будет принимать польский Лодзи.