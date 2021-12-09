Заря забила пушечным ударом со штрафного в ворота российского голкипера: видео

Луганская Заря открыла счет в матче против норвежского Буде/Глимт ударом со штрафного. Отличился Егор Назарина.

Гол со штрафного

На 17-й минуте матча Заря получила право на штрафной. Исполнять стандарт направился Назарина.

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Удар показался довольно мощным – мяч пролетел мимо стенки и влетел в угол ворот российского голкипера Хайкина.

Видео гола Назарина

Этот мат не имеет для Зари никакого турнирного значения. Команда финиширует лишь третьей в группе и закончит выступления в еврокубках.