"Я не крепостной": футболист Зари раскрыл ультиматум клуба из-за отказа продолжать контракт

Максим Хлань раскрыл новые детали конфликта со своим нынешним клубом по луганской Заре. Футболист не соглашается с условиями "мужиков".

Зимой 2021 года талантливый полузащитник Максим Хлань перебрался из львовских Карпат в луганскую Зарю. Тем самым шагнул вперед в своей карьере, но дальше все пошло не так гладко.

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Хлань: Если не подпишу контракт на пять лет, то вообще не буду тренироваться ни с одной из команд

Луганский клуб заставляет футболиста продлить контракт еще на 5 лет. Чего не хочет делать хлань. После отказа Максима реакция Зари была резкой – клуб лишил футболиста нормального тренировочного процесса и игровой практики.

По словам 20-летнего полузащитника, последней каплей стало то, что его самого оставили на тренировочной базе, когда все команды отправились на последний тур в Ужгород.

Я три дня тренировался один, выполняя свой контракт. А потом понял, что я не крепостной и мне не нужен такой футбол,

– сказал футболист.

Максиму ничего не оставалось, как тренироваться в одиночестве. Хлань продолжал тренировку и выполнял свой контракт с "мужиками". Футболист рассказал об ультиматуме от Зари. Луганский клуб просто маринует и затаптывает талант молодого полузащитника.

Директор клуба Игорь Гузь сообщил мне, что если я в ближайшее время не подпишу контракт на пять лет, то вообще не буду тренироваться ни с одной из команд, а просто буду наматывать круги до конца контракта. Какой смысл мне терпеть такие издевательства?,

– рассказал Хлань.

Отметим, что 30 декабря 2023 контракт Хланя с луганским клубом заканчивается.

Ранее Хлань рассказывал, что имел конфликт с агентом Вадимом Шаблием, обещавшим футболисту "золотые горы" в Заре. А тот не получил из обещанного ничего: без постоянной игровой практики, финансовых возможностей и быстрого переезда в европейскую команду.

В сезоне-2022/2023 Хлань провел в футболке Зари 8 матчей, в которых отдал 2 ассиста. Последний выходил на футбольное поле 18 марта 2023 года в матче против киевского Динамо, когда провел на поле всего 12 минут, но успел отличиться голевой передачей.

После чего был отстранен от команды. Заря же стала третьей по итогам сезона-2022/2023 в УПЛ.

Что известно о футбольной карьере Максима Хланя