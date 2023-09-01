Заря получила соперников в группе Лиги конференций

В Лиге конференций состоялась жеребьевка группового этапа. В этом турнире единственным представителем Украины стала луганская Заря.

Заря попала в группу Лиги конференций, не сумев преодолеть квалификацию Лиги Европы. Днепр-1 и Динамо, выступавшие квалификации Лиги конференций, уступили по сумме двух матчей своим соперникам и закончили выступления в еврокубках.

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Во время жеребьевки Заря находилась в третьей корзине. Так что получила в соперники по одной команде из первой, второй и четвертой корзин.

Заря попала в группу B, где ее соперниками стали бельгийский Гент, израильский Маккаби (Тель-Авив) и исландский Брейдаблик.

Первый матч группового этапа Лиги конференций состоится 21 сентября. В плей-офф выйдут по две лучшие команды из каждого квартета. Календарь матчей Зари в Лиге конференций будет известен впоследствии.