Оторвется ли команда из Ковалевки от "опасной зоны": онлайн-трансляция матча Заря – Колос

В субботу, 25 мая, состоятся заключительные матчи 30-го тура УПЛ. В одном из них встретятся Заря и Колос.

В первом круге Заря минимально одолела Колос. Игра состоится на стадионе "Колос" в Ковалевке. Стартовый свисток в 15:30, пишет 24 канал.

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Шанс для Колоса не оказаться "на грани"

Сейчас Заря находится на 9 месте в турнирной таблице чемпионата Украины. За последние 5 матчей команда не продемонстрировала стабильной игры – 3 раза она сыграла в ничью, один проигрыш и один раз победила.

Колос находится на 12 месте, в шаге от матчей на вылет. В последних 4 матчах команда отмечалась лишь поражениями. Поэтому команда из Ковалевки имеет шанс улучшить положение.



Турнирная таблица УПЛ-2023/2024 / Скриншот с сайта Flashscore

Смотрите видеотрансляцию матча Заря – Колос

Отметим, что остальные матчи 30-го тура состоятся 25 мая в одно время – 15:30.