Заря после важной победы в Лиге конференций попытается развить успех на внутренней арене. Луганчане 24 октября примут Колос в рамках 12 тура УПЛ.

Поединок Заря – Колос состоится в Запорожье на стадионе "Славутич-Арена". Игра начнется в 19:30.

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В прямом эфире матч Заря – Колос покажет телеканал УНИАН. Трансляция начнется в 19:30.

Также за матчем можно следить онлайн благодаря трансляции на ютуб-канале FootballHub.

Заря – Колос: онлайн-трансляция матча УПЛ

После 11-и туров Заря набрала 20 очков и занимает 5-е место. В случае победы луганчане могут вплотную приблизиться к Ворскле.

Зато Колос сыграл 10 поединков и набрал только 11 очков – 11-я строчка.