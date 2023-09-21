Заря потеряла ключевого защитника перед стартом группового раунда Лиги конференций

Заря – один из двух украинских клубов, начинающий свои осенние выступления в групповом раунде. Первым соперником луганской команды на этом этапе Лиги конференций станет бельгийский Гент.

Номинально "домашний" поединок подопечных Валерия Кривенцова, который готовит бельгийскому сопернику сюрпризы, начнется 21 сентября в 22:00 (по Киеву) в польском Люблине. К сожалению, накануне "мужики" понесли кадровую потерю.

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Потеря в центре защиты

В матче против Гента луганскому клубу не поможет основной центрбек Арсений Батагов. 21-летний игрок обороны Зари травмировался в последнем поединке УПЛ против Металлиста 1925, в котором Заря неожиданно проиграла 2:1.

Также на портале Flashscore Батагов вне списан в потерях команд на будущее противостояние.

На 55-й минуте Батагов покинул поле из-за повреждений. Вместо него вышел 74-й номер команды Игорь Снурницын.

Надеемся, что Арсений успеет восстановиться до следующего матча в Лиге конференций, который состоится уже 5 октября против исландского Брейдаблика. Напомним, что жребий свел с Зарей в одну группу еще и Маккаби Тель-Авив.

Перед этим Заря проведет два матча УПЛ против Днепра-1 (24 сентября) и Черноморца (30 сентября).

Отметим, что Батагов провел 8 матчей (два из них в квалификации Лиги Европы, в которых "мужики" проиграли пражской Славии) за луганский коллектив в текущем сезоне 2023/2024, в которых оформил одну голевую передачу.

Что известно об Арсении Батаговом