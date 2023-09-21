Заря потеряла ключевого защитника перед стартом группового раунда Лиги конференций
Источник:Sport.ua
Заря – один из двух украинских клубов, начинающий свои осенние выступления в групповом раунде. Первым соперником луганской команды на этом этапе Лиги конференций станет бельгийский Гент.
Номинально "домашний" поединок подопечных Валерия Кривенцова, который готовит бельгийскому сопернику сюрпризы, начнется 21 сентября в 22:00 (по Киеву) в польском Люблине. К сожалению, накануне "мужики" понесли кадровую потерю.
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Потеря в центре защиты
В матче против Гента луганскому клубу не поможет основной центрбек Арсений Батагов. 21-летний игрок обороны Зари травмировался в последнем поединке УПЛ против Металлиста 1925, в котором Заря неожиданно проиграла 2:1.
Также на портале Flashscore Батагов вне списан в потерях команд на будущее противостояние.
На 55-й минуте Батагов покинул поле из-за повреждений. Вместо него вышел 74-й номер команды Игорь Снурницын.
Надеемся, что Арсений успеет восстановиться до следующего матча в Лиге конференций, который состоится уже 5 октября против исландского Брейдаблика. Напомним, что жребий свел с Зарей в одну группу еще и Маккаби Тель-Авив.
Перед этим Заря проведет два матча УПЛ против Днепра-1 (24 сентября) и Черноморца (30 сентября).
Отметим, что Батагов провел 8 матчей (два из них в квалификации Лиги Европы, в которых "мужики" проиграли пражской Славии) за луганский коллектив в текущем сезоне 2023/2024, в которых оформил одну голевую передачу.
Что известно об Арсении Батаговом
- Воспитанник Академии Днепра-1, который летом 2019 присоединился к первой команде днепрян.
- В январе 2022-го был арендован дебютантом УПЛ по житомирскому Полесью, за который поиграл полгода.
- Не успел футболист вернуться в расположение Днепра-1, как уже на следующий день подписал контракт с Зарей. Перебрался в луганский клуб по правам свободного агента.
- В футболке "мужиков" Батагов уже провел 40 матчей (один гол и два ассиста).
- Батагов имеет за своей спиной уже 25 поединков за "молодежку" сборной Украины, где носит капитанскую повязку.
- Его контракт с луганским клубом истекает в конце июня 2025 года.