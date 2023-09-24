Битва главных разочарований старта сезона в УПЛ: онлайн-трансляция матча Заря – Днепр-1

В воскресенье, 24 сентября, состоится матч между призерами УПЛ-2022/2023 – Заря на своем поле будет принимать Днепр-1. Онлайн-трансляцию интригующего противостояния можно просмотреть на сайте 24 Канала.

Во Львове на стадионе "Украина" в 15:00 на поле выйдут клубы, ужасно начавшие сезон и уже успевшие сменить главных тренеров. Перед стартом матча команды, которые были медалистами прошлого сезона, находятся в зоне переходных матчей, одержав лишь по одной победе, пишет 24 Канал.

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Встреча главных неудачников старта сезона

В пяти поединках Днепр-1 набрал всего 6 баллов и опережает Верес, который находится в зоне вылета всего на 1 очко. Правда, команда Максимова имеет 2 матча в запасе по сравнению с ровенчанами.

Заря имеет еще худшую ситуацию. Подопечные Кривенцова с 5 пунктами идут четырнадцатыми в таблице УПЛ, одержав единственную победу еще 13 августа в матче против Ворсклы.

Предстоящая встреча будет восьмой официальной в истории противостояния Заря – Днепр-1. В пяти из них победу праздновали футболисты луганского клуба и еще по одному разу была зафиксирована ничья и победа действующего вице-чемпиона Украины, разница мячей 15:7 в пользу "мужиков".

Трансляция начнется в 14:15, где своими мыслями будут делиться эксперты перед началом матча Заря – Днепр-1. После игры вас ждет обзор поединка, комментарии футболистов и тренеров.

Смотрите онлайн-трансляцию матча Заря – Днепр-1