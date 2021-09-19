Заря – Черноморец: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины

Луганская Заря и одесский Черноморец играют между собой матч 8 тура УПЛ. Начало матча в 19:30. Онлайн-трансляция на сайте Спорт 24.

Заря этот матч будет проводить после тяжелого путешествия в Норвегию – в рамках Лиги конференций луганчане сыграли против чемпиона страны Будё-Глимт. И потерпели обидное поражение.

Как это было Заря обидно уступила в первом матче Лиги конференций: видео

Черноморец тоже постарается в этом матче прервать свою неудачную серию – команда не выигрывает три матча подряд, а всего за семь туров "моряки" проиграли четыре раза. Хотя два последних матча команда сыграла вничью.

Заря – Черноморец онлайн