Заря – Черноморец: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины
19 сентября 2021 , 19:25Читати новину українською
Источник:24 канал
Луганская Заря и одесский Черноморец играют между собой матч 8 тура УПЛ. Начало матча в 19:30. Онлайн-трансляция на сайте Спорт 24.
Заря этот матч будет проводить после тяжелого путешествия в Норвегию – в рамках Лиги конференций луганчане сыграли против чемпиона страны Будё-Глимт. И потерпели обидное поражение.
Как это было Заря обидно уступила в первом матче Лиги конференций: видео
Черноморец тоже постарается в этом матче прервать свою неудачную серию – команда не выигрывает три матча подряд, а всего за семь туров "моряки" проиграли четыре раза. Хотя два последних матча команда сыграла вничью.
Заря – Черноморец онлайн