Прервали беспроигрышную серию "мужиков": Александрия минимально одолела Зарю

В субботу, 17 августа, продолжился третий тур УПЛ. В первом матче дня Заря противостояла Александрии.

Заря – Александрия 1:2

Голы: Джордан, 50 – Безерра, 23, Ковалец, 32.

В рамках третьего тура чемпионата Украины Заря дома принимала Александрию. "Мужики" успешно стартовали в УПЛ, выиграв два матча подряд, пишет 24 канал.

Неожиданная победа подопечных Ротаня

Александрия активно начала первый тайм, пытаясь прессинговать соперника.

Уже на 23-й минуте команда Ротаня открыла счет в матче. Безерра и Филиппов обменялись передачами и первый удачно попал в ворота Зари.

Впоследствии Александрии удалось забить и второй гол. На 32-й минуте Ковалец низом пробил в левый нижний угол. В конце первого тайма "мужики" имели один опасный момент, однако не смогли его реализовать.

В начале второго тайма Заре удалось уменьшить преимущество гостей. На 51-й минуте Джордан забил гол, сделав счет 1:2.

После этого команды обменивались моментами, а в компенсированное время Заря всеми силами пыталась сравнять счет, однако безуспешно.

Отметим, что сегодня, 17 августа, состоятся также матчи Полесье – Ингулец (15:30) и Карпаты – Динамо (18:00).