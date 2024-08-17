Прервали беспроигрышную серию "мужиков": Александрия минимально одолела Зарю
В субботу, 17 августа, продолжился третий тур УПЛ. В первом матче дня Заря противостояла Александрии.
Заря – Александрия 1:2
Голы: Джордан, 50 – Безерра, 23, Ковалец, 32.
В рамках третьего тура чемпионата Украины Заря дома принимала Александрию. "Мужики" успешно стартовали в УПЛ, выиграв два матча подряд, пишет 24 канал.
Неожиданная победа подопечных Ротаня
Александрия активно начала первый тайм, пытаясь прессинговать соперника.
Уже на 23-й минуте команда Ротаня открыла счет в матче. Безерра и Филиппов обменялись передачами и первый удачно попал в ворота Зари.
Впоследствии Александрии удалось забить и второй гол. На 32-й минуте Ковалец низом пробил в левый нижний угол. В конце первого тайма "мужики" имели один опасный момент, однако не смогли его реализовать.
В начале второго тайма Заре удалось уменьшить преимущество гостей. На 51-й минуте Джордан забил гол, сделав счет 1:2.
После этого команды обменивались моментами, а в компенсированное время Заря всеми силами пыталась сравнять счет, однако безуспешно.
Отметим, что сегодня, 17 августа, состоятся также матчи Полесье – Ингулец (15:30) и Карпаты – Динамо (18:00).