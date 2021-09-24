Закрутило на повороте: Джовинацци разбил зад болида во время практики на гран-при России

Неудачной выдалась практика для пилота Alfa Romeo Антонио Джовинацци. Он разбил болид о барьеры во время выхода из поворота.

Авария произошла в восьмом повороте во время второй практики. Джовинацци неудачно вышел из поворота, его болид развернуло, после чего он влетел в барьеры.

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От удара у болида было повреждено заднее антикрыло, обломки которого разлетелись по трассе.

Джовинацци пытался продолжить практику, но ему в команде дали приказ остановиться.

Остановили и саму практику красными флагами из-за разбросанных по трассе обломков.

Впоследствии сам Джовинацци пояснил, что к столкновению привел выезд на траву на выходе из поворота. Именно из-за этого он на мгновение и потерял управление болидом.