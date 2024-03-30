Хочет экстрадиции в Россию: шокирующие подробности пребывания звездного футболиста в заключении в ОАЭ

Форвард московского Спартака Квинси Промес в Нидерландах был осужден на 7.5 лет заключения за 2 правонарушения. Его признали причастным к контрабанде кокаина, а также виновным в нанесении ножевого ранения двоюродному брату.

Он долгое время избегал ответственности, скрываясь в России, где играл в местной Премьер-лиге. Однако его дела резко ухудшились в начале 2024 года, когда футболиста задержали в ОАЭ, где он находился со Спартаком на тренировочном сборе.

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Жизнь Промеса резко изменилась

Сначала местные власти назначили Промесу домашний арест за то, что он покинул место ДТП, а затем его перевели под стражу после запроса прокуратуры Нидерландов на экстрадицию.

Сейчас 32-летний футболист находится в предварительном заключении. Появились подробности его содержания в дубайском центре места лишения свободы:

Квинси Промес живет в камере, которая рассчитана на шестерых человек с тремя двуспальными кроватями, где еще спят на полу до 20 человек, среди которых немало наркоманов.

Охранники в полной мере не следят за порядком, поэтому изнасилование молодых парней – это повседневное явление.

Только трижды в неделю заключенным разрешается выходить на свежий воздух.

Еда всегда одинаковая, без овощей и фруктов.

В коридоре есть телевизор, но в самой тюрьме холодно и шумно.

Обязательным условием является бритье головы. Любое возражение против длины волос влечет за собой наказание для всего блока.

Футболисту не разрешается принимать посетителей.

Отмечается, что Промес надеется на экстрадицию в Россию. Таким образом он хочет избежать сурового приговора, который ждет его в Нидерландах.

Россия уже обратилась в ОАЭ, якобы преследуя Квинси за вероятное уклонение от уплаты налогов. что, конечно же, является менее серьезным обвинением и с большой долей вероятности позволит футболисту продолжить карьеру в Спартаке.

. В сезоне-2023/2024 Квинси Промес провел 21 матч за Спартак во всех турнирах, в которых забил 8 голов и отдал столько же ассистов.