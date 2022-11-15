"Украинские девушки – самые сильные": тренер сборной сделал заявление перед отбором на Евро-2023
Женская сборная Украины по баскетболу в ноябре проведет два матча квалификации чемпионата Европы-2023. Тренерский штаб "сине-желтых" вызвал 12 игроков.
Команда Срджана Радуловича, попавшая в группу В, продолжает борьбу за выход на ЧЕ-2023. В ноябре наши девушки проведут два поединка: 24 числа в Вильнюсе сборная Украины сыграет с Литвой, а 27 ноября в городе Роан встретится с француженками.
Читайте также Сборная Украины победила Исландию в отборе на чемпионат мира по баскетболу
Тренерский штаб национальной команды Украины определился с составом на матчи квалификации, в который вошли 12 игроков:
- Алина Ягупова (Фенербахче, Турция)
- Ульяна Дацько (Нептунас, Литва)
- Дарья Дубнюк (Бамбибре, Испания)
- Анна Рулева (Туран, Казахстан)
- Виктория Балабан (Нептунас, Литва)
- Виктория Воробей (Тигру Муреш, Румыния)
- Мириам Уро-Нилле (Кастор Брейн, Бельгия)
- Кристина Филевич (Франковск-Прикарпатье)
- Татьяна Юркевичус (Арка Гдыня, Польша)
- Виктория Шматова (Базилия Потенза, Италия)
- Татьяна Гаврильчик (Брно, Чехия)
- Елена Мазниченко (Орли Баскет, Франция)
Главный тренер команды Срджан Радулович поделился ожиданиями от поединков со сборными Франции и Литвы.
Только максимум ожидаем от девушек. Будет борьба, серьезная борьба. Нужно показать характер, который я верю, что наши девушки покажут. Война показала, что украинские девушки – самые сильные в мире. Надеюсь, и наши игроки тоже это продемонстрируют. Есть большая мотивация сейчас играть под флагом Украины. И мы будем стараться получить хороший результат, - сказал Радулович.
Напомним, что украинки провели в группе В два матча и оба выиграли. На Евробаскет-2023 попадут победители отборочных групп и четыре лучшие команды среди занявших второе место в группе. Завершится отбор в феврале 2023 года.