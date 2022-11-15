"Украинские девушки – самые сильные": тренер сборной сделал заявление перед отбором на Евро-2023

Женская сборная Украины по баскетболу в ноябре проведет два матча квалификации чемпионата Европы-2023. Тренерский штаб "сине-желтых" вызвал 12 игроков.

Команда Срджана Радуловича, попавшая в группу В, продолжает борьбу за выход на ЧЕ-2023. В ноябре наши девушки проведут два поединка: 24 числа в Вильнюсе сборная Украины сыграет с Литвой, а 27 ноября в городе Роан встретится с француженками.

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Тренерский штаб национальной команды Украины определился с составом на матчи квалификации, в который вошли 12 игроков:

Алина Ягупова (Фенербахче, Турция)

Ульяна Дацько (Нептунас, Литва)

Дарья Дубнюк (Бамбибре, Испания)

Анна Рулева (Туран, Казахстан)

Виктория Балабан (Нептунас, Литва)

Виктория Воробей (Тигру Муреш, Румыния)

Мириам Уро-Нилле (Кастор Брейн, Бельгия)

Кристина Филевич (Франковск-Прикарпатье)

Татьяна Юркевичус (Арка Гдыня, Польша)

Виктория Шматова (Базилия Потенза, Италия)

Татьяна Гаврильчик (Брно, Чехия)

Елена Мазниченко (Орли Баскет, Франция)

Главный тренер команды Срджан Радулович поделился ожиданиями от поединков со сборными Франции и Литвы.

Только максимум ожидаем от девушек. Будет борьба, серьезная борьба. Нужно показать характер, который я верю, что наши девушки покажут. Война показала, что украинские девушки – самые сильные в мире. Надеюсь, и наши игроки тоже это продемонстрируют. Есть большая мотивация сейчас играть под флагом Украины. И мы будем стараться получить хороший результат, - сказал Радулович.

Напомним, что украинки провели в группе В два матча и оба выиграли. На Евробаскет-2023 попадут победители отборочных групп и четыре лучшие команды среди занявших второе место в группе. Завершится отбор в феврале 2023 года.