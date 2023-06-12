Заявка сборной Украины на матч против Германии: лидер Динамо и еще три игрока вне списка

УАФ назвала список игроков, попавших в заявку на матч против Германии. Игра состоится 12 июня и будет иметь благотворительный статус.

Стала известна окончательная заявка сборной Украины на благотворительный матч против сборной Германии. Из 27 игроков, вызванных в ряды национальной команды - тренерский штаб выбрал 23 футболистов.

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Четыре футболиста остались вне заявки

Из тех игроков, кто был вызван на матчи сборных в заявку, не попали: Виталий Буяльский, Владислав Кочергин, Назарий Русин и Сергей Кривцов.

Окончательный список игроков, кто может принять участие в матче против 4-кратных чемпионов мира:

1. Георгий Бущан, 2. Эдуард Соболь, 3. Александр Сваток, 4. Валерий Бондарь, 5. Сергей Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Руслан Малиновский, 9. Владислав Ванат, 10. Михаил Мудрик, 11. Артем Довбик, 12. Анатолий Трубин, 13. Илья Забарный, 14. Даниил Игнатенко, 15. Виктор Цыганков, 16. Виталий Миколенко, 17. Ефим Конопля, 18. Александр Тимчик, 19. Александр Пихаленок, 20. 21. Георгий Судаков, 22. Николай Матвиенко, 23. Андрей Лунин.