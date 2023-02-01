Опасное положение и тяжелая конкуренция: что ожидает Забарного в Борнмуте и какие перспективы

Динамо удачно продало своего лидера в АПЛ, заработав около 30 миллионов евро. Впрочем, Илью ожидает непростая борьба за выживание. Оцениваем этот трансфер молодого защитника.

В последний день зимнего трансферного окна Динамо поразило своей рекордной продажей. Киевляне за 28 миллионов евро отправили в Борнмут центрального защитника Илью Забарного.

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Кроме рекордного ценника, "бело-синие" еще могут заработать на 20-летнем футболисте благодаря бонусам и последующей продаже. 24 канал разбирается с перспективами Илья на Туманном Альбионе.

Молниеносный прогресс в Динамо

Забарный очень неожиданно появился в футбольной семье Украины и быстро добился прогресса. В 2020 году после прихода в "Динамо" Мирчи Луческу образовался дефицит центральных защитников. Из-за травм надолго вылетели Попов, Бурда и Шабанов.



Илья Забарный в "Динамо" / fcdynamo.com

Ожидалось, что румынский специалист попросит Игоря Суркиса приобрести легионера на эту позицию, но экскоуч Шахтера решил довериться молодежи. Так в основе Динамо и появился Забарный (на пару с Сиротой).

С первых же матчей Илья излучал уверенность, быстро учился и становился лидером своего звена. Полное доверие от тренера и поддержка партнеров этому способствовали.

Забарный удачно играл на втором этаже, научился своевременно выбирать позицию и видеть вероятные развития атак оппонента. Как следствие, всего через год Илья стал еще и незаменимым игроком основы сборной Украины, который помог выйти в четвертьфинал Евро, отыграв все 5 матчей.

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Идеальная продажа Динамо

Конечно же, встал вопрос, когда и за сколько Динамо продаст свою новую звезду. Прошлым летом Тоттенхэм проявлял интерес к Илье, но не был достаточно настойчив, чтобы удовлетворить аппетиты киевлян.

Немногие ожидали, что Забарный уйдет этой зимой, особенно после потери клубом Цыганкова. Впрочем, наконец президент Динамо Игорь Суркис сыграл очень удачно на продаже футболиста.

Последние полгода вряд ли можно занести в актив Илье. Существенного спада в его игре не было, но само Динамо разочаровало. На этом фоне сам защитник стал менее заметным.

Можно не сомневаться, что в таком положении киевлян продать Илье дороже почти невозможно. Это точно лучшая цена Забарного, которую могло выжать Динамо. К тому же карты настолько идеально сложились, что подарили Игорю Суркису щедрого покупателя.



Забарный стал самым дорогим трансфером на выход для "Динамо" / fcdynamo.com

Что из себя представляет Борнмут

Борнмут недавно засиял на футбольном небе Англии. Несмотря на свою историю, только в 2015 году "вишни" вышли в АПЛ и закрепились там благодаря новой звезде тренерского цеха Эдди Хау.

Команда закрепилась внутри таблицы, но в 2020 году не смогла удержаться в элите, опустившись в Чемпионшип. Возвращение состоялось прошлым летом, когда команда под руководством Скотта Паркера заняла второе место.

Впрочем, "вишни" были и остаются аутсайдерами сезона. На старте сезон команде не повезло с календарем, она разгромно проиграла МанСити (0:4), Арсеналу (0:3) и Ливерпулю (0:9). После фиаско на "Энфилде" руководство уволило Паркера, который сейчас тренирует Яремчука в Брюгге.

Ему на замену пришел малоопытный Гарри О'Нил, до этого нигде не тренировавший. Англичанину удалось немного поднять Борнмут, но вообще положение команды не изменилось. Ее ожидает только борьба за выживание.

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Почему так много заплатили

Эту ситуацию усложняет и кадровый состав, который ощутимо хуже большинства клубов АПЛ. Борнмут пропускает больше всех, не имеет явного страйкера и нередко испытывает проблемы с построением игры.

"Вишням" обязательно нужно было выходить на рынок в январе. К тому же в прошлом году сменилось и руководство клуба. Российский бизнесмен Максим Демин из-за санкций продал клуб американской корпорации во главе с финансистом Биллом Фоули.

Как и в случае с Челси, новые владельцы решили раскошелиться на новые покупки, чтобы усилить склад. В наиболее проблемное звено защиты был приобретен фланговый защитник Ромы Матиас Винья. И в центр – именно Забарный.



Забарный в Борнмуте будет играть под 27 номером / afcb.co.uk

Учитывая скорый прогресс Ильи и его бекграунд (основной игрок сборной, выступления в еврокубках, один из лидеров гранда УПЛ), Борнмут решил не пожалеть денег на украинца.

Угроза Чемпионшипа

Похоже, что от этого трансфера выиграли все. Суркис продал Забарному по максимально возможной цене, Борнмут получил качественного центрбека по более или менее приемлемой цене, а Илья теперь будет выступать в лучшей лиге мира.

Впрочем, эти розовые надежды могут стать разочарованием. Дело именно в статусе команды. Хоть она и играет в АПЛ, но высока вероятность того, что это изменится уже этим летом. Борнмут неплохо усилился зимой, но существенно это не сделало команду лучше конкурентов.

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Вызывает сомнения и персона тренера. Насколько он готов решать столь сложные задачи? Тот же Эвертон не подписал ни одного новичка зимой, но он пригласил опытного Шона Дайча, который съел собаку на борьбе за выживание. И даже без трансферов у "ирисок" кадрово остался более мощный состав.

Непростая борьба за основу и перспективы на будущее

Готов ли Илья выступать дальше в Чемпионшипе? Есть сомнения, что это у него в планах. А раз так, то нужно за полгода показать себя с лучшей стороны, чтобы уже летом украинцем заинтересовались другие клубы из АПЛ.

При этом конкуренция на его позиции очень сильна. О'Нил имел в своем активе четырех центрбеков – Келли, Стивенс, Сенеси и Мефам. Первый является капитаном команды, Стивенс был куплен за 7 миллионов летом, Маркос претендовал на попадание в заявку Аргентины на ЧМ-2022, а Мефам с Уэльсом выбивал Украину с отбора на этот Мундиаль.



Илья Забарный в новом клубе / твиттер Борнмута

Все они уже неплохо знакомы с АПЛ и спасаются от матча к матчу. Есть надежда, что ценник Забарного позволит ему почаще играть в основе. По своим характеристикам он подходит под АПЛ, но в целом слабая защита может его сломать.

Как это и было у Динамо последних полугода, когда Илья слился с той серой командой, которая его окружала. В такой непростой конкуренции нужно еще будет сразиться за основу, но шансы на это у него будут.

Хорошая трансферная репутация Борнмута

Следует все же завершить на позитиве. Борнмут был один из лучших вариантов для Ильи, а сама команда имеет репутацию удачного продавца. Именно отсюда в МанСити перешел Натан Аке. Также Борнмут продавал Данжуму в Вильярреале, Мингса в Астон Виллу и Уилсона в Ньюкасл.

Поиграл за Борнмут и кипер Рамсдейл, являющийся сейчас надежным первым номером Арсенала. Поэтому есть надежда, что даже в случае вылета и непровальной игры Забарного клуб сможет найти для него неплохой вариант в элитном дивизоне какой-нибудь топ-лиги.

. Забарный стал десятым украинцем в клубе АПЛ. Раньше в самую престижную лигу мира переходили Евтушек, Лужный, Ребров, Воронин, Шевченко, Ярмоленко, Зинченко, Миколенко и Мудрик. Также в Англию переехал Егор Ярмолюк, но еще не играл в чемпионате.