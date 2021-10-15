Забарный может стать вторым в борьбе за звание "Golden Boy-2021"

Илья Забарный близок к тому, чтобы войти в тройку лучших молодых футболистов года по итогам голосования TuttoSport. Защитник Динамо идет вторым.

В тройке лидеров

В номинации за звание лучшего молодого футболиста мира борются сразу два украинских игрока – Михаил Мудрик и Илья Забарный. Если полузащитник Шахтера входит только в топ-40 рейтинга (1,1%), то у защитника Динамо есть все шансы стать вторым в этом голосовании.

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15 октября на церемонии награждения в Турине официально объявят победителя в номинации "Golden Boy-2021". По состоянию на 15 октября Забарный идет на второй позиции. Защитник сборной Украины уступает лишь 20-летнему голкиперу турецкого Бешикташа Эрсину Дестаноглу. Тройку лидеров замыкает футболист Манчестер Юнайтед Мейсон Гринвуд. Игроку "красных дьяволов" вряд ли удастся за несколько часов догнать украинца.

Тройка лидеров по "Golden Boy-2021"

Эрсин Дестаноглу – 44,3% Илья Забарный – 30,6% Мейсон Гринвуд – 12,1%

Карьера Забарного в Динамо

Илья Забарный был переведен в основную команду Динамо в августе 2020 года. Почти сразу закрепил за собой место в стартовом составе. После успешных игр за "бело-синих" получил первый вызов в главную команду страны.

В новом сезоне 2021/2022 сыграл за динамовцев 12 поединков во всех турнирах, в которых не запомнился результативными действиями.

Его соглашение со столичным клубом рассчитано до конца июня 2026 года.

Участие в номинации принимают только игроки в возрасте до 21 года. В прошлом году награду получил нападающий дортмундской Боруссии Эрлинг Голанд.