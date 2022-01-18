За кого украинцы отдали голоса в определении лучшего футболиста 2021 года

ФИФА определила лучшего футболиста 2021 года. Им стал польский нападающий Роберт Левандовский. Определение победителя состоялось голосованием представителей всех национальных сборных. Голоса за него отдавали и украинцы.

За определение победителей The Best FIFA Football Awards голосуют четыре группы: тренеры национальных сборных, капитаны национальных сборных, журналисты и болельщики на сайте ФИФА. Каждый из них голосует за трех кандидатов на выбор. За первое место футболист получает 5 баллов, за второе – три, и один балл за третье место. Насчет фанатов, то там выбирали общим количеством голосов.

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Поэтому в каждой категории определялись победители. За победу в категории футболист получал 13 баллов, второму месту – 11, третьему – 9.

В итоговом результате общая сумма голосов одной из групп составляет лишь четверть оценки. Роберт Левандовски победил в голосовании тренеров (535 баллов), капитанов (555 баллов) и журналистов (589 баллов). Но среди болельщиков победил Лионель Месси, набравший 708 206 голосов. Левандовски стал лишь третьим с 353 714 голосами болельщиков. Таким образом, Левандовский набрал 48 баллов, Месси – 44, а Салах – 39.

Украину в голосовании представляли тренер национальной сборной Александр Петраков и капитан команды Андрей Пятов.

За кого проголосовал Петраков

Тренер на первое место поставил нападающего Баварии и сборной Польши Роберта Левандовского. На втором месте – вингер Ливерпуля и сборной Египта Мохамед Салах. Третьим стал французский нападающий Карим Бензема из Реала.

За кого голосовал Пятов

Как и тренер, капитан сборной на первое место тоже поставил Роберта Левандовского. На втором месте оказался победитель Лиги чемпионов в составе Челси и триумфатор Евро-2020 со сборной Италии Жоржиньо. Бельгийский полузащитник Кевин де Брюйне из Манчестер Сити стал третьим.