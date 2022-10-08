С первого дня ждала: как жена Усика отреагировала на "бавовну" на Крымском мосту

Женщина украинского чемпиона мира по боксу обрадовалась новостям из ее родного Крыма. Однако Екатерина предостерегает, что Россия может нанести ответный удар.

В субботу утром в аннексированном Крыму произошел "хлопок". На Крымском мосту взорвался грузовик, после чего огонь опрокинулся на цистерны с топливом.

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Как следствие, автомобильное и железнодорожное сообщение по мосту полностью остановлено. На такую новость отреагировали многие известные украинские личности.

Не стала исключением и жена Александра Усика. В сторону на своей странице в инстаграм Екатерина поделилась своими мыслями по поводу "хлопка" на мосту.

С первого дня ждала эти новости, но будут ответы со стороны говностраны. И все же, какие молодцы наши! Орки породили у нас в душах ненависть навсегда и безразличие,

– написала Усик.

Что известно о Крымском городе

Переправа является единственным сухопутным коридором между оккупированным Крымом и Россией. Мост состоит из двух ветвей – транспортной и железнодорожной. Именно через Крымский мост государство-агрессорка опрокидывает большое количество военной техники на оккупированные территории Украины.

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Из-за взрывов на мостке оккупанты поставили перед ним КПП. Более того, в Генштабе Украины сообщали, что враг нарастил системы ПВО.

При этом в Украине никогда не скрывали желания уничтожить Крымский мост. Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко отмечал, что его обязательно разрушат