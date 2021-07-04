Выход в восьмерку лучших сборных Европы – это огромный успех, – Ребров о сборной Украины

Бывший нападающий сборной Украины, а теперь тренер Сергей Ребров поделился своими впечатлениями о выступлении "сине-желтых" на Евро-2020. на этом турнире сборная Украины сумела дойти до стадии четвертьфинала.

Сергей Ребров высоко оценил выступление сборной Украины.

"Я думаю, что выход в восьмерку лучших сборных Европы – это огромный успех. Нужно только поблагодарить тренерский штаб, футболистов, всю команду за такое достижение. Последняя игра, точнее ее результат, может, и смазала какие-то впечатления, но сборная Англии очень сильна",

– отметил Сергей Ребров.

Стоящее Сборная Украины на Евро-2020 в цифрах: голы, игроки, призовые и расстояния

Тренер также отметил и то, что у команды появилась своя игра. Особенно это проявилось в матче против Швеции.

"Все мы были в восторге от матча украинцев со Швецией. Там у нас на поле была настоящая команда, которая действовала с максимальной отдачей и боролась за всю страну. Хотя не только боролась – она понимала, как играть", – убежден Ребров.

А вот игроков сборной Украины Ребров не выделял. Все из-за того, что у сборной были разные матчи, разные соперники, поэтому перед футболистами ставились разные задачи.

"На таком турнире многое решает психология и та уверенность, которую ты либо получаешь в начале матча, или теряешь и не можешь потом ее вернуть. Я был в Бухаресте на игре против Северной Македонии. В этом матче, как и в поединке со Швецией, у нас все пошло неплохо в самом начале. Против македонцев немного смазали второй тайм, но я понимаю, почему это произошло – на стадионе была очень высокая влажность, и футболистам пришлось непросто в физическом плане", – рассказал Ребров.

Зато в матчах с Австрией и Англией уверенность с первых минут была у соперников. И украинские футболисты не сумели переломить ход поединков.

"Так было и с Нидерландами, но в этом поединке наши ребята смогли себя перебороть и едва его не спасли. Поймите, у нас молодая команда – одна из самых молодых на турнире, многие футболисты впервые попали на такой форум, и они набрались колоссального опыта. Я вижу большую перспективу у этого коллектива", – подытожил Сергей Ребров.

Ребров сравнил нынешнюю сборную Украины с командой 2006 года, за которую выступал он. Тогда команда сумела пробиться в четвертьфинал чемпионата мира.

"На этом чемпионате Европы сборная Украины показала, что умеет играть в футбол. На предыдущих форумах, в том числе и на чемпионате мира в 2006 году, мы меньше контролировали мяч, меньше проводили позиционных атак. Но сейчас появилась структура игры, изменилось ее понимание, и это для нас большой плюс и, на мой взгляд, главный вывод", – отметил Ребров.