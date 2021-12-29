Как выглядит заброшенная "Донбасс Арена", принимавшая матчи Евро-2012: зимнее фото

Донецкий Шахтер уже давно не выступает на родной "Донбасс Арене". Стадион в Донецке продолжает приходить в упадок после агрессии России.

А когда-то там были матчи Евро-2012

Арена донецкого клуба была одной из лучших не только в Украине, но и Европе. Однако теперь ее состояние, мягко говоря, плохое.

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Еще раньше в интернете опубликовали фотографии территории стадиона, которая полностью заросла сорняками и другими зарослями в человеческий рост.

За самой ареной тоже никто не следит. На фото видно полностью застеленное поле, но не пленкой, которая бы защищала газон от мороза, а снегом.



Заснеженная "Донбасс Арена" / Фото из твиттера Aleks Afonin

"Донбасс Арена": время расцвета и упадка

Арену Шахтера отметили в УЕФА во время проведения Евро-2012. В ассоциации назвали стадион лучшим среди всех арен для матчей чемпионата Европы, который 9 лет назад принимала Украины.

Больше всего болельщикам "сине-желтых" запомнилась игра против Франции (0:2). Поединок прервали из-за страшного ливня.

Весной 2016 года генеральный директор Шахтера Сергей Палкин посетил "Донбасс Арену". Он отметил, что за ареной ухаживает около 500 работников.

Стадион серьезно пострадал после обстрела боевиками. Был поврежден фасад, который закрыли специальной материей.

Шахтер уже давно перебрался в Киев, где проводит свои домашние матчи.