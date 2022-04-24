Выехал из Украины в статусе беженца: Бубка рассказал, как его застала война

Украинские спортсмены неоднократно критиковали главу НОК Сергея Бубку за его непонятную позицию. Он впервые прокомментировал, как его застала война.

Бубка: Мне тяжело было поверить, что это происходит

По словам легендарного спортсмена, полномасштабная война застала его в Киеве. По рекомендациям президента МОК Томаса Баха он уехал из Украины в первые дни вторжения.

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"В начале, когда это началось, я был в Киеве. Это случилось в 5 утра. Мне тяжело было поверить, что это происходит.

Сначала я связался с президентом МОК Бахом. Я получил ответ в 6.30 утра. Я сразу увидел реакцию: через два часа было очень сильное заявление. Мгновенная быстрая реакция и позиция по поводу войны, о вторжении в Украину. На следующий день президент созвал заседание Исполнительного комитета", – сказал Бубка.

Глава НОК подчеркнул, что МОК решительно отреагировал агрессию России. Бах в первые дни войны призвал международные федерации отстранить россиян и белорусов.

"Он сделал первый шаг. Первые санкции были уже 28 февраля. Через несколько дней он снова позвонил по телефону в Исполнительный совет. Международные федерации решительно поддержали решение МОК.

В это время со мной связался президент МОК и сказал, что нужно приехать. Он попросил приехать в Лозанну, чтобы встретиться и обсудить, как мы можем координироваться, потому что создал Фонд солидарности для поддержки украинских спортсменов. И он сказал, что я нужен, потому что без меня они не понимают, как нам лучше управлять этой поддержкой. Для этого создана эта команда в Лозанне и Украине. Некоторые члены НОК остаются в Германии, некоторые остаются в Польше как беженцы", – отметил глава НОК.

"Я почувствовал себя беженцем"

Также Бубка рассказал, как он уехал из Украины. Он покинул страну 28 февраля.

"Я выехал из Украины 28 февраля как беженец. Я ехал поездом из Киева во Львов. Представьте, на три квадратных метра вагона, было 9 детей на верхней полке и 9 взрослых, багаж и все такое. Там у некоторых людей не было еды, я взял немного еды с собой и делился с ними: с детьми и людьми, которые были рядом", – рассказал Сергей Назарович.

Мы ехали 12 часов. После этого мне нужно было еще ехать на машине в Ужгород, чтобы пересечь границу. Я почувствовал себя беженцем, я был готов, знаете, сбросить все и просто сохранить документы для пересечения границы, потому что никогда не знаешь, что может произойти через минуту,

– заявил глава НОК.

По словам Бубки, он уехал из страны, чтобы спасти украинское олимпийское движение. Также он рассказал о своих родных, оставшихся в Украине.

Это очень тяжело и очень больно. Это моя первая публичная конференция. Всю свою энергию я потратил на выполнение работы, чтобы спасти жизнь и спасти украинское олимпийское движение. Очень трудно говорить, очень трудно говорить.

Все-таки случившееся похоже на очень плохой сон. То, что мы переживаем, не передать словами.

Лично для меня, для моей семьи это очень тяжело. Моей маме 85, она не может двигаться, она не одна – о ней заботится мой старший брат. Он тоже не может уехать, и вы должны понять – они в Донецке. Это все, что я могу сказать, – рассказал легендарный спортсмен.

Непонятная позиция Бубки