"Единственный, за кого не стыдно": фаны Эвертона расхвалили Миколенко, несмотря на разгромное поражение

Эвертон не сумел победно окончить 2023-й год. В субботу, 30 декабря, "ириски" были разгромлены на выезде по Вулверхэмптону.

Виталий Миколенко вышел в старте Эвертона и отыграл все 90 минут. Однако украинский левый защитник – один в поле не воин. И одного его усилий мало, сообщает 24 Канал.

Больше об игре Эвертон разгромно проиграл в АПЛ и приблизился к зоне вылета: как сыграл Виталий Миколенко

Реакция болельщиков на игру Миколенко

Поэтому мяч трижды влетал в сетку ворот "ирисок", которые не смогли ответить даже голом престижа.

30 декабря Эвертон потерпел юбилейное 10-е поражение в текущем сезоне-2023/2024. Команда Шона Дайча набрала 16 баллов за 20 туров и занимает только 17 позицию. А это в шаге от зоны вылета из АПЛ. И это после того, как с Эвертона сняли очки из-за нарушения финансового фейр-плея, решение которого уже обжаловали в клубе.

После очередного поражения болельщики "ирисок" снова набросились на команду в социальных сетях. Лишь одному футболисту Эвертона не досталось от разъяренных и отчаявшихся фанов команды. Речь идет о нашем Миколенко.

Болельщики заверили, что Виталий – единственный футболист Эвертона, за которого не стыдно. Также в фанатском круге отметили, что именно левый защитник сборной Украины больше вырос в футбольном плане в составе Эвертона.

Также небольшое количество болельщиков встали в защиту голкипера команды Джордана Пикфорда.

Конечно, не обошлось и без небольшого количества хейта в сторону украинца. Но похвалы и комплиментов было гораздо больше.

Как Миколенко выступает в АПЛ

1 января 2022 Виталий Миколенко продолжил карьеру в АПЛ, подписав контракт до конца июня 2026-го.

Стал стабильным игроком основы "ирисок" на левом фланге обороны.

С момента перехода сыграл уже 69 матчей в футболке Эвертона, в которых забил 3 гола.

В текущем сезоне-2023/2024 Миколенко выходил на поле в 18 поединках (2 мяча).

Свой следующий матч Эвертон проведет уже в новом 2024-м. 4 января "ириски" сыграют на выезде против Кристал Пелес (начало в 22:00 по киевскому времени).