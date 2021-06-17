Второй матч Украины: расписание матчей Евро-2020 – где смотреть поединки 17 июня

На чемпионате Европы по футболу-2020 в четверг, 17 июня, состоится уже седьмой игровой день. Свои вторые матчи начнут команды из группы B и С, среди которых и сборная Украины.

Украина – Северная Македония: 16:00

Первым матчем Евро-2020 17 июня станет встреча Украины и Северной Македонии в рамках 2-го тура группы С Команды встретятся в Бухаресте на стадионе "Арена Националь".

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Посмотреть матч можно на каналах "Футбол 1" и "Футбол 2", ТРК "Украина".

В букмекерской компании Favbet считают, что Украина выиграет матч. На победу команды Андрея Шевченко коэффициент 1,79.

Если же матч выигрывает Северная Македония – коэффициент 5,45. Ничью в матче букмекеры оценили коэффициентом 3,60.

Дания – Бельгия: 19:00

Вторым матчем дня станет, пожалуй, самое интересное противостояние дня – Дания на "Паркен" в Копенгагене будет принимать Бельгию.

Посмотреть матч можно на каналах "Футбол 1" и "Футбол 2".

Букмекеры Favbet отдают предпочтение Бельгии – коэффициент 2,11. На победу Дании букмекеры дают коэффициент 4,18 и 3,20 – на ничью.

Нидерланды – Австрия: 22:00

Заключительным матчем седьмого игрового дня станет встреча Нидерландов и Австрии. Матч на "Йохан Кройф Арене" в Амстердаме состоится в 22:00. Посмотреть матч можно по "Футбол 1" и "Футбол 2".

Явным фаворитом встречи является сборная Нидерландов – 1,62 коэффициент на их победу. Австрия имеет мизерные шансы победить – 6. Ничья в матче оценена в 4,20.