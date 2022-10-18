Футболисты Шахтера встретились с переселенцами на "Арене Львов": эмоциональные фото
Источник:сайт Шахтера
Донецкий Шахтер продолжает поддерживать не только украинских военных на фронте, но и украинцев, страдающих войной против России. Лидеры "горняков" посетили центр переселенцев во Львове.
С первых дней полномасштабного вторжения Шахтер открыл на "Арене Львов" центр для переселенцев (Shelter Centre). Донецкий клуб помогает не только гуманитарно, но и нравственно. Не раз в гости приезжают футболисты Шахтера.
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Море улыбок, которых не испортил оккупант
На этот раз центр посетили одни из лидеров команды Михаил Мудрик и Георгий Судаков. Игроки пообщались как с детьми, так и со взрослыми.
Мудрик с болельщиком / Фото Шахтера
Однако встреча была несколько испорчена Россией. Во время приезда футболистов в Украину объявили воздушную тревогу, поэтому все были вынуждены за безопасность спуститься в укрытие. Но это не убавило положительных эмоций.
Встреча Шахтера с переселенцами на "Арене Львов" / Фото донецкого клуба
Футболисты раздали автографы, сделали фото на память и поддержали тех, кто потерял дом из-за снарядов оккупантов.
Встреча игроков Шахтера с переселенцами / Фото донецкого клуба
Болельщики поздравили ребят с победой над киевским Динамо 3:1. Отметим, что матч как раз прошел на "Арене Львов".
Уже 19 октября Шахтер "дома" примет Колосс в 8-м туре УПЛ-2022/2023. После победы над киевлянами "горняки" продолжают идти на втором месте, уступая лишь 2 очка лидеру чемпионата Днепра-1.
Футболисты Шахтера встретились с переселенцами: смотрите видео