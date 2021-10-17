Встал после нокдауна: украинский боец Парубченко потерпел досадное поражение в Bellator

Владислав Парубченко потерпел поражение на турнире Bellator 268. Украинский боец проиграл 35-летнему Генри Корралесу из США.

Второе подряд поражение украинца

Бой украинского бойца открывал главный кард турнира Bellator 268. 28-летний Владислав Парубченко потерпел второе поражение подряд.

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Американец преобладал по физичке соперника из Украины. Поэтому Владислав пытался перевести Корралеса в партер, но не удалось. Парубченко был отправлен в нокдаун. Но украинец продолжил бой.

Развить успех Генри не удалось, но со временем в стойке он снова нанес мощный удар по украинцу. Владислав устоял на ногах, но судейский вердикт был не в его пользу.

Бой продолжался три раунда. По единогласному решению судей победу одержал Корралес – 30:27. Парубченко потерпел второе поражение подряд. В предыдущем поединке украинец проиграл Джону де Хесусу по судейским запискам. В целом это третье поражение Владислава за 18 поединков в карьере.