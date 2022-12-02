Все с ног на голову: Фройлер забивает, а Швейцария снова лидирует в поединке

В дебюте второго тайма, на 48 минуте матча Швейцария снова выходит вперед. Ремо Фройлер нанес результативный удар. Счет – 3:2.

Швецария не собирается так легко отдавать сербам путевку в 1/8 финала ЧМ. После классной комбинации и паса пятой Варгаса, Ремо Фройлер из пределов штрафной расстрелял голкипера сборной Сербии. 3:2, швейцарцы впереди, пишет 24 канал .

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