Все мои планы на будущее были связаны с Киевом, – Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко поделилась своими переживаниями по поводу войны в Украине. Она с грустью упоминает о столице.

Цуренко: Теперь все изменилось

Теннисистка рассказала, что хотела бы в будущем работать над развитием тенниса в родной стране. Теперь она размышляет над местом жительства на ближайшие месяцы.

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"Я жила в Киеве, там тренировалась, все мои планы на будущее были связаны с Киевом. Там я хотела образовать семью, жить, работать над развитием украинского тенниса. Может даже организовать определенные турниры в Украине. А теперь все изменилось. Я ищу место для проживания в течение следующих 3-6 месяцев.

Я хочу убедиться, что я смогу тренироваться. Во всяком случае, я просто думаю о том месте, где я чувствовала себя как дома, где я оставила свои вещи. И я думаю об этом особенно в контексте турниров в Европе, которые меня ждут, Уимблдона", – сказала украинка.

Также Леся рассказала о своих родных, оставшихся в Украине.

Моя мама живет на юге, недалеко от АЭС. Она не желает оттуда переезжать. Она чувствует, что должно остаться, и понятно, что там опасно. На юге немало русских войск. Своей безопасностью обязана украинской армии, которая на юге защищается чрезвычайно,

– отметила теннисистка.

"Сестра и мужчина бежали из Киева. Сейчас они находятся в центральной части Украины, в Виннице. Это, безусловно, лучше. По крайней мере, они оба могут работать", – добавила Цуренко.