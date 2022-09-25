Все мобилизовали свои силы, как могли, – Рыжикова о влияние войны на украинский спорт

Украинская легкоатлетка Анна Рыжикова рассказала о мотивации спортсменов в период войны. Она подчеркнула, что каждый атлет выкладывался на максимум.

Рыжикова: Все нашли в себе резервы

В эксклюзивном интервью сайту 24 канала Рыжикова рассказала о мотивации украинских спортсменов. Также она назвала еще один фактор, который придает успех атлетам из Украины.

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Да, я считаю, что все нашли в себе резервы, мобилизовали свои силы, как могли. К тому же, мы стали объединенными, больше помогать друг другу. Потому что в трудные времена самостоятельно ничего не поделаешь. Большой успех сейчас в командных видах спорта, потому что все действительно стали командой. У нас индивидуальный вид спорта, но мы тоже помогаем друг другу,

– отметила Анна.

Рыжикова подчеркнула, что в этом году у спортсменов была другая цель, чем обычно.

"Это также касается подготовки, потому что сначала все выехали без тренеров, и мы друг другу помогали на тренировках, чтобы каждый мог наработать наилучший результат. Да, мотивация добавлялась. Потому, что обычно на соревнованиях ты делаешь это для себя, потому что это наша работа, мы должны одерживать победы. А в этом году у тебя высшая цель - вызвать хорошие эмоции, мотивировать, и делать эти хорошие новости. Эти победы и выступления забрали много внутренних резервов, но оно того стоило. Каждый работал выше своего максимума", – отметила легкоатлетка.

Достижения Рыжиковой в прошедшем сезоне

В 2022 году Рыжикова получила четыре награды на этапах Бриллиантовой лиги: одно "серебро" и три "бронзы".

Также украинка заняла 3-ю строчку на чемпионате Европы.