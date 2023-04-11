История итальянских дерби в Лиге чемпионов: успехи Милана и Шевченко, петарды на поле – видео

Команды с Апеннин трижды пересекались между собой на поздних стадиях ЛЧ и все они заканчивались триумфом одной команды. Вспоминаем о феерии Милана в главном турнире Европы в преддверии очередного дерби.

В среду в Лиге чемпионов состоится итальянское дерби. В рамках 1/4 финала между собой встретятся чемпион Серии А Милан и действующий лидер Наполи.

По теме Невероятный Наполи против кризисного Милана: чего ждать от итальянского дерби в Лиге чемпионов

Ранее в главном турнире Европы команды из Италии играли друг против друга только трижды. Интересно, что во всех случаях фигурировал Милан, и именно он выходил победителем. 24 канал вспоминает историю итальянских дерби в Лиге чемпионов.

Комедия имени выездного гола

Сезон 2002-2003, 1/2 финала

Милан – Интер 0:0

Интер – Милан 1:1

20 лет назад в полуфинале турнира сошлись между собой соседи по городу Милан и Интер. Первая игра была номинально домашней для "россонери" и завершилась нулевой ничьей. Во второй встрече Милан открыл счет благодаря Андрею Шевченко.

Интер же смог сравнять лишь в конце встречи, но счет 1:1 сыграл на руку подопечным Анчелотти. По правилу выездного гола именно его команда вышла в финал. Забавности этой ситуации добавляет именно тот, что обе игры прошли на одном и том стадионе - "Сан-Сиро".

Видеообзор ответного матча 1/2 финала ЛЧ 2002-2003 Интер – Милан:

Решающий пенальти Шевченко

Сезон 2002-2003, 1/2 финала

Ювентус – Милан 0:0

В том сезоне итальянцы зажигали, ведь сразу три клуба из Апеннин оказались в полуфинале. В решающий матч на "Олд Траффорд", кроме выше упомянутого Милана, вышел еще и Ювентус, создавший камбэк в дуэли с Реалом (1:2, 3:1).

Сам финал не был слишком ярким и завершился без голов, поэтому команды определяли обладателя трофея в серии пенальти. Там вратари показали класс, отбив 5 ударов. Впрочем, Деда сделал на один сейв больше, чем Буффон.

Читайте также Кто вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов: список команд и даты матчей

Решающий же 11-метровый реализовал Андрей Шевченко. Это принесло украинцу первый и единственный Кубок чемпионов в карьере, а для Милана это был шестой подобный трофей.

Видеообзор финала Лиги чемпионов-2003 Ювентус – Милан:

Петарды на поле и техническое поражение

Сезон 2002-2003, 1/4 финала

Милан – Интер 2:0

Интер – Милан -:+ (0:1)

Уже через два сезона в ЛЧ повторилось миланское дерби, но уже на стадии четвертьфинала. В этот раз "россонери" были более убедительными, выиграв номинально домашнюю игру благодаря голам Стама и Шевченко.

А вот ответный матч так и не завершился. Счет на табло был 0:1 опять же благодаря Шевченко, поэтому Интеру нужно было забивать 4 гола. На 72 минуте арбитр упразднил гол Камбьяссо, что вызвало агрессию от фанатов "неррадзури".

Стоит знать Извини, Мудрик: почему украинцам стоит болеть против Челси в Лиге чемпионов

Болельщики начали забрасывать газон пластиковыми бутылками, петардами и файерами. Один из них попал в плечо вратарю Милана Дида, из-за чего судья убрал команды с поля.

Как фанаты Интера сорвали дерби в Лиге чемпионов:

В результате УЕФА наложил санкции на Интер и присудил ему техническое поражение. Милан же вышел в полуфинал, прошел там ПСВ, а в финале наткнулся на "Стамбульское чудо" имени Ливерпуля. 3:0 после первого тайма, 3:3 в итоге и проиграна серия пенальти.

Интересный факт. Наполи только раз пересекался в еврокубках с итальянским оппонентом. В Кубке УЕФА 1988-1989 "партенопеи" сошлись в четвертьфинале с Ювентусом. В первом матче туринцы выиграли 2:0, но во втором неаполитанцы совершили камбек (3:0) и прошли дальше, выиграв в итоге турнир.