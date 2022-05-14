Все кончится, когда Украина победит силой, – Ребров обратился к украинцам

Украинский тренер Сергей Ребров призывает мир не привыкать к войне на Украине. Он уверен, что победа не за горами.

Тренер верит в несокрушимость украинцев

Сергей Ребров с первых дней полномасштабной войны активно освещает преступления кафиров. Также тренер помогает украинцам материально.

Читайте также Сергей Ребров стал чемпионом ОАЭ: украинец отпраздновал победу с сине-желтым флагом

Ребров был инициатором сбора средств на украинскую армию среди футболистов-легионеров. В первые дни нападения России им удалось собрать около 16,5 миллиона гривен.

Украинский специалист не теряет надежды, он верит в свой мужественный и несгибаемый народ.

Мы этого хотим. Но как идти на переговоры, компромиссы, если они захватывают территории, назначают ли там какую власть? Все кончится, когда Украина победит силой. И мы будем бороться до конца,

– заявил Ребров.

Тренер подчеркнул, что правда на стороне украинцев, поэтому не время расстраиваться.

"Чувствую, что в Европе устали от новостей о войне, но важно не останавливаться. Вводить новые санкции, рассказывать о ситуации. В отличие от агрессора мы понимаем, за что воюем. Правда на стороне украинцев, потому не время расстраиваться", – добавил наставник. Аль-Айну.

Тренерская карьера Реброва в ОАЭ

Украинец возглавил Аль-Айн летом 2021 года. До этого он тренировал Ференцварош. Ребров претендовал на должность главного тренера сборной Украины, но не договорился о расставании с Аль-Айном и продолжил работу с клубом.

В начале мая украинский специалист получил первый трофей во главе Аль-Айна. 11 мая Ребров завоевал второй титул со своей командой. Аль-Айн за три тура до конца выиграл досрочно чемпионат.

Украинец отметил победу с украинским флагом. С ним сфотографировались и остальные игроки Аль-Айна.

Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

Ребров может вернуться в Украину. Об этом рассказал журналист Игорь Цыганик. По его словам, украинский тренер хочет лично поддержать своих земляков.