Все кончилось, когда пришла Россия, – жена Усика о жизни в оккупированном Крыму
Источник:инстаграм жены Усика
Жена непобедимого Александра Усика Екатерина вспомнила, какой была жизнь в Крыму до оккупации полуострова. Она обратилась к россиянам.
"Россия никогда на*рен никому не нужна была"
Екатерина Усик подчеркнула, что в Крыму до 2014 года не было никаких терактов. В то же время россияне держат всех крымчан в страхе.
Читайте также Пока в России идут концерты, у нас гибнут дети – жена Усика
Я скажу еще больше. Пока до 2014 года я жила в украинском Крыму, у нас никогда не было терактов. Не миновали школы, суды, аэропорт,
– сказала жена Александра.
По ее словам, жизнь крымчан кардинально изменилась после оккупации Россией.
"Все кончилось, когда пришла Россия. А точкой отсчета был Керчь. Школа в которую зашел парень и расстрелял учеников. Людей тупо держат в страхе, что самолет упадет, так случайно.
Россия никогда на*рен никому не нужна, и все теракты совершали сами. Держа людей в постоянном стрессе.
Подумайте, россияне", – написала Екатерина.
Жена Усика об оккупированном Крыму / Фото из инстаграма Екатерины
Екатерина и Александр родились в Крыму. После оккупации супруги вынужденно переехали в Киев.
Отметим, что Александр Усик пополнил ряды территориальной обороны в Киевской области.