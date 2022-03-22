Все кончилось, когда пришла Россия, – жена Усика о жизни в оккупированном Крыму

Жена непобедимого Александра Усика Екатерина вспомнила, какой была жизнь в Крыму до оккупации полуострова. Она обратилась к россиянам.

"Россия никогда на*рен никому не нужна была"

Екатерина Усик подчеркнула, что в Крыму до 2014 года не было никаких терактов. В то же время россияне держат всех крымчан в страхе.

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Я скажу еще больше. Пока до 2014 года я жила в украинском Крыму, у нас никогда не было терактов. Не миновали школы, суды, аэропорт,

– сказала жена Александра.

По ее словам, жизнь крымчан кардинально изменилась после оккупации Россией.

"Все кончилось, когда пришла Россия. А точкой отсчета был Керчь. Школа в которую зашел парень и расстрелял учеников. Людей тупо держат в страхе, что самолет упадет, так случайно.

Россия никогда на*рен никому не нужна, и все теракты совершали сами. Держа людей в постоянном стрессе.

Подумайте, россияне", – написала Екатерина.



Жена Усика об оккупированном Крыму / Фото из инстаграма Екатерины

Екатерина и Александр родились в Крыму. После оккупации супруги вынужденно переехали в Киев.

Отметим, что Александр Усик пополнил ряды территориальной обороны в Киевской области.