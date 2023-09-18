Таким мог быть Шахтер: все 11 футболистов Брайтона приняли участие в голевой атаке в игре против МЮ

Брайтон в матче чемпионата Англии на выезде победил Манчестер Юнайтед. Второй гол в ворота "красных дьяволов" был забит во время атаки, в которой приняли участие все игроки Брайтона.

Манчестер Юнайтед потерпел домашнее поражение в матче против Брайтона. В первом тайме отличился Велбек. Во втором тайме забивали Гросс и Жуан Педро. А от разгромного домашнего поражения МЮ спас Межбри.

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Статистика показала, что Брайтон больше владел мячом в этом матче. И хотя команда нанесла меньше ударов по воротам соперника, но у них 8 из 10 ударов были в створ ворот, в то время как игроки МЮ лишь четыре раза пробили в створ ворот за свои 14 ударов.

Но не только этим отличились игроки Брайтона. Во втором тайме, когда Гросс забил второй гол в ворота Манчестер Юнайтед, команда показала просто невероятную эффективность владения мячом. Футболисты сделали 30 пасов до того, как Гросс пробил по воротам. А в этой атаке приняли участие все 11 футболистов команды, ведь эта атака началась с ввода мяча вратарем.

Видео атаки Брайтона с участием всех игроков команды

Стоит отметить, что тренирует Брайтон итальянец Роберто Де Дзерби. Он возглавил этот клуб 18 сентября 2022 года. До этого работал тренером донецкого Шахтера. Тренером "горняков" он стал 25 мая 2021 года. Но не проработал в этой должности даже полноценный сезон. Ведь 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное военное вторжение в Украину, и футбольный сезон в Украине был остановлен. Учитывая, что в то время неизвестно было, как сложится с футболом в Украине, 11 июля 2022 года Шахтер объявил о прекращении сотрудничества с Роберто Де Дзерби.