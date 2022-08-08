По мотивам Палопа: вратарь в Норвегии забил самый легкий гол в карьере и спас команду – видео

Кипер Лиллестрема Мадс Кристиансен не побоялся прийти в чужую штрафную в компенсированное время, чтобы спасти команду от проигрыша. Защита соперника довольно легко позволила ему отличиться голом

Вратарь спасает команду

Футбол нередко дарит фанатам неожиданные голы от вратарей. Самый памятный момент в украинской истории – гол Андреса Палопа в ворота Шахтера в Кубке УЕФА 2006/2007.

Читайте также Месси забил космический гол ударом через себя в ворота Клермона: роскошное видео

Вчера фантастическая развязка с голом вратаря на последних минутах произошла в чемпионате Норвегии. Аутсайдер турнира Тромсе играл в гостях с одним из лидеров Лиллестремом и был близок к сенсационной победе после гола в середине 1 тайма.

Гости держались до компенсированного времени, пока на подачу штрафной на 90+4 минуте не прибежал кипер Лиллестрема Мадс Кристиансен. Удивительным образом защитники впустили вратаря хозяев, который после скидки партнера спокойно расстрелял ворота своего визави.

Видеообзор матча Лиллестрем – Тромсе:

Положение в чемпионате Норвегии

Ничья позволила Лиллестрему остаться на втором месте. Впереди только Мольде, который опережает преследователя на 5 баллов, но имеет на одну игру больше. В свою очередь, Тромсе идет на 14-м месте, которое дает возможность защитить место в элите в плей-офф.