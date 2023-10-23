Поступок настоящего спортсмена: голкипер спас соперника от травмы в принципиальном дерби – видео

В субботу, 22 октября, произошло одно из самых ожесточенных противостояний в европейском футболе. В стамбульском дерби Галатасарай на своем поле принимал Бешикташ.

Действующий чемпион Турции одержал победу со счетом 2:1. У победителей дубль оформил лучший бомбардир первенства Мауро Икарди, а за гостей забил бывший игрок Арсенала и Ливерпуля Алекс Окслейд-Чемберлен, пишет 24 Канал.

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Человечность, которой в футболе часто не хватает на поле

Помимо непосредственных событий спортивной составляющей, матч запомнился также красивым поступком вратаря Галатасарая Фернандо Муслеры.

Во время одной из атак Бешикташа защитник Валентин Розье пытался замкнуть передачу партнера в штрафной площадке соперника. Француз не успел достать мяч и на полной скорости летел в штангу.

Однако отличную реакцию и человеческие качества продемонстрировал уругвайский голкипер. Он успел оттолкнуть соперника, что позволило защитнику избежать потенциальной травмы, как это часто происходит в таких ситуациях.

Смотрите видео эпизода с Муслерой и Розье

. После победы Галатасарай остался на втором месте после 9 туров и уступает Фенербахче 2 набранными баллами, а Бешикташ пока находится на четвертой строчке, расстояние до лидера составляет уже 11 очков после 9 туров.

Смотрите видеообзор матча Галатасарай – Бешикташ