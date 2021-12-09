Впервые за 8 лет: украинка завоевала две медали на чемпионате мира по тяжелой атлетике

Сборная Украины получила две награды на чемпионате мира по атлетике-2021, который проходит в столице Узбекистана Ташкенте. В женской категории до 55 килограммов 18-летняя Светлана Самуляк завоевала малое "серебро" и большую "бронзу".

Исторические награды

Сначала Самуляк завоевала малое серебро в рывке. В третьей попытке украинка осилила вес в 91 килограмм. Света уступила только спортсменке из Туниса Гофран Белхир, которая сумела покорить 92 килограмма. Малую "бронзу" получила нигерийка Адият Олариноэ.

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Самуляк также завоевала большую "бронзу". В толчке Светлана взяла в третьей попытке 110 килограммов и по сумме двух видов – 201 кг – заняла итоговое третье место. Впереди нее были те же самые Белхир и Олариное, в которых было всего по 203 кг.

Еще одна украинка Ольга Ивженко по итогам двоеборья: 186 килограммов (83 – в рывке, 103 – в толчке), заняла 11-е место.

Для Светланы это первые награды в карьере на уровне чемпионата мира, для Украины – первые среди женщин за восемь лет.

Также в 2019 году Самуляк стала абсолютной чемпионкой Европы среди юниорок, выиграв все три "золота" в категории до 55 кг.

Турнир будет держать до 17 декабря.

Последний раз женская сборная получала награды на чемпионате мира по тяжелой атлетике в 2013 году. Тогда Юлия Паратова стала бронзовым призером в рывке в категории до 53 килограммов.