Впервые в истории на матч АПЛ главным арбитром назначена женщина

Ребекка Уэлч навсегда войдет в историю мирового футбола. До этого 40-летняя арбитриня уже имела опыт работы на маме Чемпионшипа.

Впервые в истории матч английской Премьер-лиги в роли главного арбитра будет обслуживать женщина. Свое имя в историю впишет Ребекка Уэлч, получившая назначение на поединок 18-го тура Фулхем – Бернли.

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Матчи 18-го тура АПЛ обслужат женщина и темнокожий рефери

Ребекка Уэлч начала карьеру арбитра еще в 2010 году. В 2021 году она работала на матче Лиги 2, а в сезоне 2021/22 рефери получила опыт работы на двух матчах Чемпионшипа.

Женщина-судья в истории АПЛ уже была, но не главная, а ассистент – речь о лайнсвумене Шан Месси-Эллис.

И это не единственный сюрприз в АПЛ. Впервые за 15 лет назначение получил темнокожий арбитр – Сэм Эллисон. Его предшественником был Юрайя Ренни, последний раз судивший на этом уровне в 2008 году.

Это поворотные моменты для Ребекки и Сэма, двух высококлассных судей. Они заслужили эту возможность,

– заявил глава судей Ховард Уэбб.

За Фулхем выступает знакомый для украинских любителей футбола бразильский темнокожий плеймейкер Виллиан, с 2007 по 2013 годы выступавший в Украине за Шахтер.