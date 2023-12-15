Впервые в истории на матч АПЛ главным арбитром назначена женщина
Источник:АПЛ
Ребекка Уэлч навсегда войдет в историю мирового футбола. До этого 40-летняя арбитриня уже имела опыт работы на маме Чемпионшипа.
Впервые в истории матч английской Премьер-лиги в роли главного арбитра будет обслуживать женщина. Свое имя в историю впишет Ребекка Уэлч, получившая назначение на поединок 18-го тура Фулхем – Бернли.
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Матчи 18-го тура АПЛ обслужат женщина и темнокожий рефери
Ребекка Уэлч начала карьеру арбитра еще в 2010 году. В 2021 году она работала на матче Лиги 2, а в сезоне 2021/22 рефери получила опыт работы на двух матчах Чемпионшипа.
И это не единственный сюрприз в АПЛ. Впервые за 15 лет назначение получил темнокожий арбитр – Сэм Эллисон. Его предшественником был Юрайя Ренни, последний раз судивший на этом уровне в 2008 году.
Это поворотные моменты для Ребекки и Сэма, двух высококлассных судей. Они заслужили эту возможность,
– заявил глава судей Ховард Уэбб.