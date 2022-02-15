Впервые на Олимпиаде-2022 одна страна заняла весь пьедестал для награждения

Сборная Германии продолжает борьбу за победу в медальном зачете Олимпиады-2022. Еще на шаг к этому команда приблизилась, когда все три ее команды заняли весь пьедестал.

Сборная Германии не имела себе равных в соревнованиях по бобслею в мужских командах-двойках, сообщает 24 канал. Все три немецкие команды, которые соревновались за награды, завоевали медали.

Стоит внимания Медальный зачет зимней Олимпиады-2022 в Пекине

Победителем соревнований стала команда Франческо Фридриха и Торстена Магриса. Фридрих уже становился олимпийским чемпионом в 2018 году в Пхенчхане, когда одержал победу как в команде двойке, так и в четверке. К слову, на Олимпиаде-2022 он тоже будет соревноваться в четверке. Кроме того, Фридрих – 10-кратный чемпион мира.

Серебряную награду получила немецкая пара Иоганнес Лохнер и Флориан Бауэр. Для Лохнера это первая медаль на зимних олимпиадах. Как и для Кристофа Хагера, который завоевал бронзовую награду в паре с Маттиасом Зоммером.

Стоит добавить, что это впервые на Олимпиаде-2022 представители одной страны заняли весь пьедестал для награждения. До этого было лишь по двое представителей, которые добывали медали в одном соревновании.

Несмотря на получение сразу трех наград, Германия и дальше пока на втором месте в медальном зачете. Лидирует здесь Норвегия, которая уже получила 12 золотых наград. У немцев лишь 9 золотых медалей после 15 февраля.

Продлится Олимпиада-2022 до 20 февраля.