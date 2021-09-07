Возвращение легенды: боксер, которому откусил ухо Тайсон, подписал контракт на бой

Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Эвандер Холифилд и экс-чемпион UFC Витор Белфорт проведут бой во Флориде в ночь с 11-го на 12 сентября.

Холифилд заменит экс-чемпиона мира в шести дивизионах Оскара Де Ла Хойю, заболевшего коронавирусом.

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В марте сообщалось, что экс-чемпион Майк Тайсон отказался от поединка с Холифилдом. До этого оба спортсмена выражали готовность вновь встретиться на ринге.

Тайсон и Холифилд ранее провели уже два боя. Второй поединок с боксерами завершился скандалом. Холифилд несколько раз головой ударял соперника. Такое поведение не понравилось Тайсону. В третьем раунде произошел беспрецедентный случай. Майк откусил Эвандеру кусок уха.

Кто такой Эвандер Холифилд

Эвандер Холифилд был абсолютным чемпионом мира с 1990-го по 1992 год. За его спиной – 57 поединков, 44 из которых он выиграл, 10 проиграл, а 2 свел к ничьей. Еще один его бой признали ничьим. Последний поединок Эвандер провел в мае 2011 года, когда победил датчанина Брайана Нильсена.