Ворскла подписала форварда, гол которого выбил полтавчан из Лиги конференций

Полтавская Ворскла объявила о подписании соглашения с нападающим Лукасом Ранжелем. Именно он забил гол в ворота команды в матче Лиги Конференций против КуПС, выбив полтавчан из турнира.

Ранжел отличился в матче в Полтаве, выйдя на замену. В экстратайме он забил третий гол в ворота Ворсклы на 111-й минуте, тем самым выбив ее из квалификации Лиги конференций.

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Впоследствии Ранжел отметился хет-триком в ворота Астаны в следующем раунде квалификации ЛК.

Однако после этого 26-летний нападающий решил расторгнуть соглашение с финским КуПС и подписал контракт с Ворсклой. Соглашение с ним подписано на 2 года – до июня 2023 года.

Стоит добавить, что в КуПС Ранжел перешел в июне 2018 года. А в январе 2021 года покинул команду и перебрался в турецкий Аданадемиспор. Правда, в новой команде он задержался ненадолго – уже в апреле 2021 года Ранжел покинул турецкую команду и перешел в КуПС. И за четыре месяца игрок "досрочно прекратил свои отношения с клубом из Куопио", как объяснили в Ворскле.

Видео гола Ранжела в ворота Ворсклы